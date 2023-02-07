Посмертную маску Гоголя выставят на торги за четверть миллиона рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Посмертную маску писателя Николая Гоголя, личные письма композитора Дмитрия Шостаковича и прижизненное издание Федора Достоевского "Записки из Мертвого дома" в двух частях, которое содержит дополнение в виде новой главы, выставят на торги аукциона "Литфонд".

"Участников аукциона ожидают чрезвычайно ценные лоты: посмертная маска Николая Гоголя, оцененная в 250 000 рублей, прижизненное издание "Мертвого дома" Федора Достоевского за 220 000 рублей, собственноручные правки Анны Ахматовой к "Реквиему" за 100 000 рублей и более сорока эскизов Бориса Кустодиева, запечатленных в иллюстрациях к книге Евгения Замятина 1922 года - этот лот выставлен за 1 300 000 рублей", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Также среди лотов торгов, которые пройдут 9 февраля, выставят редкое издание Нового Завета конца XVI века за 1 400 000 рублей. Помимо основного печатного текста в экземпляре имеются рукописные вставки XVII века и начала XIX века, а также вставлен лист с цветной рисованной от руки миниатюрой "Царь Давид".

Чуть менее, чем в полмиллиона выставлена на торги 9 февраля подборка из 10 любовных писем и 5 телеграмм советского композитора Дмитрия Шостаковича. Все письма и телеграммы адресованы артистке балета Большого театра Нине Ивановой.

Также на торгах будет представлено прижизненное издание Достоевского "Записки из Мертвого дома" в двух частях, которое содержит дополнение в виде новой главы. Впервые произведение вышло в журнале "Время" сразу после написания, затем увидели свет и отдельные выпуски сначала первой части, а потом и второй. Но работа над повестью продолжалась и только спустя время, в 1865 году, появилось третье отдельное издание, которое было отредактировано и дополнено новой главой. Всего при жизни автора повесть издавалась четыре раза (последнее прижизненное издание увидело свет в 1875 году).