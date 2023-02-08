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Конкурс имени Чайковского пройдет в Москве и Петербурге с 19 июня по 1 июля

Вступительные взносы для участников отменены

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Международный конкурс имени Чайковского пройдет с 19 июня по 1 июля, гала-концерты состоятся в Московском концертном зале "Зарядье" и в Мариинском-2, сообщили в Минкультуры.

"Заявки на участие принимаются до 1 апреля, вступительные взносы на участие в конкурсе отменены", - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет при поддержке министерства и правительства.

Глава ведомства Ольга Любимова сказала через пресс-службу, что в 2023 году конкурс отмечает свое 65-летие.

"Как и прежде, мы будем рады видеть среди участников талантливых музыкантов из всех стран", - добавила она.

Площадками для проведения конкурса в Москве станут Большой и Малый залы Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Концертный зал им. П.И. Чайковского. Гала-концерт лауреатов запланирован в Московском концертном зале "Зарядье". В Санкт-Петербурге конкурс пройдет на площадках Мариинского театра, Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, а также Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Заключительный гала-концерт лауреатов состоится в Мариинском-2.

Конкурс пройдет в шести номинациях: "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение", "Деревянные духовые инструменты" и "Медные духовые инструменты".

Международный конкурс имени Чайковского проводится с 1958 года с периодичностью раз в четыре года. В России конкурс имеет статус национального достояния отечественной музыкальной культуры.

Минкультуры Конкурс Чайковского Москва Петербург Зарядье
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