XVI Международный конкурс имени Чайковского открывается в Москве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Москве открывается XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского, который пройдет с 17 по 29 июня в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.

Церемония открытия конкурса традиционно пройдет в Московской консерватории. Откроет его лауреат XIV конкурса Чайковского, пианист Даниил Трифонов.

В этом году на конкурс было подано рекордное число заявок - 954 заявки из 58 стран мира.

В конкурсе с этого года произошел ряд нововведений. Так, помимо традиционных номинаций конкурса "фортепиано", "скрипка", "виолончель" и "сольное пение, впервые конкурсную программу дополнила новая специальность "духовые инструменты", в рамках которой предусмотрено разделение на две группы - деревянные и медные духовые. С 2019 года было принято решение отменить тур предварительного прослушивания кандидатов. Подача документов и видеозаявок осуществлялась онлайн через сайт конкурса.

Еще одним нововведением стало разделение жюри - теперь у каждой номинации свой председатель.

В рамках конкурса был учрежден специальный приз "Памяти Дмитрия Хворостовского". Об этом на конференции в начале мая сообщил директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Площадками для проведения конкурса в Москве станут Большой и Малый залы Московской государственной консерватории им П.И.Чайковского и Концертный зал им П.И.Чайковского. В Санкт-Петербурге конкурс пройдет в Концертном зале Мариинского театра, зале Мусорского в Мариинском-2, Концертном зале Валерия Гергиева в Репино, Большом и Малом залах Санкт-Петербургской академической филармонии им Д.Д. Шостаковича, а также в Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга. Заключительный гала-концерт пройдет в Мариинском-2.

Церемония награждения и гала-концерт лауреатов в этом году впервые пройдет в концертном зале "Зарядье". В прошлые годы награждение победителей проходило в московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.

Международный конкурс имени П. И. Чайковского - конкурс академических музыкантов, проводимый с 1958 года с периодичностью раз в 4 года. Финальные прослушивания участников конкурса проводятся в Большом зале Московской консерватории. В России конкурс имеет статус национального достояния отечественной музыкальной культуры.

Первый конкурс имени Чайковского проводился по двум специальностям: фортепиано и скрипка. Со второго конкурса (1962 год) введена специальность виолончель, с третьего (1966 год) - вокал, а с шестнадцатого (2019) - медные и деревянные духовые инструменты.

В 2011 году Конкурс впервые прошел в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. Юбилейный XV Конкурс был приурочен к 175-летию со дня рождения великого русского композитора.

В 2006 году было принято решение отложить проведение XIII конкурса на год, чтобы отреставрировать Большой зал консерватории и развести конкурс с другим масштабным событием - чемпионатом мира по футболу.