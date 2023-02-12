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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Кинорежиссер, народный артист РФ Вадим Абдрашитов скончался на 79-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

"Вадим Юсупович скончался сегодня", - сказал собеседник агентства.

Абдрашитов родился 19 января 1945 года. В 1967 году окончил кафедру кибернетики химико-технологических процессов Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева, работал на Московском заводе электровакуумных приборов.

В 1970 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа. С 1986-1990 годы был секретарем правления Союза кинематографистов СССР.

Среди его работ картины "Остановите Потапова!", "Охота на лис", "Армавир", "Парад планет", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и другие.

Хроника 05 января 2019 года – 12 февраля 2023 годаУмершие знаменитости
Вадим Абдрашитов
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