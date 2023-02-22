Умер ведущий актер "Ленкома" Борис Чунаев

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР, ведущий актер московского театра "Ленком Марка Захарова" Борис Чунаев скончался на 86-м году жизни, сообщили в театре, где служил артист.

"Сегодня пришло тяжелое известие. На 85 году жизни умер Борис Николаевич Чунаев, заслуженный артист РСФСР, ведущий артист нашего театра, яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова "Тиль", "Поминальная молитва", "Диктатура совести", "Пролетая над гнездом кукушки" ("Затмение"), "Юнона и Авось"", - говорится в сообщении на сайте театра.

Чунаев служил в "Ленкоме" с 1967 года, куда пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ. В 1967 году также Чунаев дебютировал в кино, снялся в таких фильмах, как "Моя судьба", "Считайте меня взрослым", "Убить дракона", "И возвращается вечер", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Олигарх", "На углу у Патриарших", "Полнолуние", "Каменная башка".