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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

75 зрителей МХАТа имени Горького были обмануты при покупке билетов по "Пушкинской карте"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - На спектакль "Женщины Есенина" в МХАТе имени Горького 23 марта не пустили 75 зрителей, у которых данные на билетах, полученных по программе "Пушкинская карта" не соответствовали условиям программы, сообщила пресс-служба Министерства культуры.

"Скорее всего, часть зрителей спектакля стали жертвами мошенников, реализующих билеты через неверифицированные сайты по продажам билетов или соответствующие телеграмм-каналы. О произошедшем случае были проинформированы правоохранительные органы, Почта Банк и Минцифры России", - говорится в сообщении.

Контролеры театра, сканируя билеты, увидели, что билеты были приобретены по "Пушкинским картам". В этом случае контролеры должны сравнивать персональные данные зрителя, указанных на билете, с паспортом или с данными в личном кабинете на портале Госуслуг.

У этих зрителей либо не совпадали паспортные данные с теми, которые были указаны на билете, либо они по возрасту не имели права пользоваться "Пушкинской картой" (она предназначена для школьников и студентов от 14 до 22 лет).

Во МХАТе министерству сообщили, что на субботу, 25 марта, в театр приобрели 275 билетов по "Пушкинской карте", а на понедельник, 27 марта, еще 308. В Минкультуры не исключают, что часть билетов на эти дни тоже была продана мошенниками. Зрители, которые придут с билетами, приобретенными не по собственным "Пушкинским картам", будут иметь возможность написать в фойе театра заявление в полицию, где изложат все обстоятельства покупки билета и сдадут его сотрудникам правоохранительных органов, после чего смогут посетить спектакль.

МХАТ Горького Минкультуры Пушкинская карта
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