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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Разоблачено присвоение 100 млн рублей через списки лжеучастников "Пушкинской карты"

Разоблачено присвоение 100 млн рублей через списки лжеучастников "Пушкинской карты"
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг выявил преступную группу, которая присвоила себе 100 млн рублей, составляя мнимые списки участников проекта "Пушкинская карта", сообщил президенту Владимиру Путину руководитель ведомства Юрий Чиханчин.

"Там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект "Пушкинская карта" - это карта, которая даёт возможность молодежи посещать театры, музеи и все прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена", - доложил он.

По его словам, группа составляла мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы.

"А их (людей) не было. Сейчас она (преступная группа) вся выявлена", - рассказал глава Росфинмониторинга.

По словам Чиханчина, в настоящее время преступники арестованы.

"Арестованы активы. Работа ведется совместно с ФСБ. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком", - добавил он.

ФСБ Пушкинская карта Росфинмониторинг Юрий Чиханчин
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