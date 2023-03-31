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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Ученые впервые изучат средневековое административное и церковное устройство Куликова поля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Специалисты музея-заповедника "Куликово поле" (Тульская область) и ученые Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" проведут исследования, приуроченные к 650-летию Куликовской битвы, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы музея Любовь Котикова.

По ее словам, проект "Куликово поле: административная и церковная структура южных территорий Великого княжества Рязанского в XIII-XIV веках (археологические и письменные источники)" получил федеральный грант и поддержан Российским научным фондом.

"В фокусе ученых окажутся верхнедонские владения Великого княжества Рязанского в эпоху одного из самых значимых событий прошлого - Куликовской битвы. Сегодня место сражения 8 сентября 1380 года, верховья реки Дон, по современному административному делению относится к Тульской области, а исторически Куликово поле входило во владения Великого княжества Рязанского", - подчеркнула Котикова.

Куликовская битва едва ли не со второй половины XVIII века постоянно находилась в поле общественного и научного интереса. В наши дни, с созданием на Куликовом поле музея-заповедника, изучение места сражения велось в нескольких направлениях.

В частности, палеогеографические и палинологические исследования показали значительное отличие современного природного ландшафта от того, на котором проходила в XIV веке битва. Археологические разведки и раскопки поселений в районе Куликова поля позволили говорить о динамике смены населения в верховьях Дона в XII-XIV веках, а также надежно локализовать непосредственно место сражения 8 сентября 1380 года.

Сегодня территорию Куликова поля активно обследуют археологи, чего нельзя сказать об изученности собственно истории южных владений рязанских князей в Верхнем Дону. Это объясняется практически полным отсутствием письменных источников по истории края.

При этом ученые не располагают сведениями об административном устройстве рязанских владений, хотя предполагают, что, как и в других средневековых русских землях и княжествах, существовала определенная структура управления в виде административных центров, подчиненной им окрестной территории и прочее.

По гипотезе ведущего научного сотрудника НИУ ВШЭ Александра Лаврентьева, церковные центры - села - здесь могли играть и роль административных центров "волостей". О наличии их на Куликовом поле говорят обнаруженные и частично исследованные православные кладбища XII-XIV веков.

По словам Котиковой, московским ученым предстоит выявить и интерпретировать письменные источники, а тульским археологам - проанализировать в свете новой информацией имеющиеся археологические данные о средневековых поселениях.

Особое внимание исследователей будет обращено к единственному упомянутому на Верхнем Дону "граду" рязанских князей, известному как "верх Дону Дубок".

Предположительно, "град" Куликова поля возник в связи с переориентацией после Батыева нашествия южных торговых контактов Руси с Днепровского пути на Донской, в XIII-XIV веках ставшего едва ли не основным в торговых и иных контактах земель Северо-Восточной Руси с Крымом и Византией.

"По итогам исследований в 2024 году будут опубликованы результаты на открытых научных площадках. Также планируются выступления ученых на конференциях, издание коллективной монографии, включение новых данных в учебные курсы по истории древнерусской литературы и культуры, по истории России, демонстрация результатов исследований в экспозициях и на выставках музея-заповедника", - добавила Котикова.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) - сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.

Куликово поле Тульская область Любовь Котикова ВШЭ Дмитрий Донской
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