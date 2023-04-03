Мариинка потеряла около 12 млрд рублей за три года из-за непроданных билетов

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мариинский театр за три года, в том числе из-за пандемии, потерял на отсутствии продаж билетов около 12 млрд рублей, сообщил художественный руководитель и генеральный директор театра Валерий Гергиев.

"Такие театры, как Мариинский, потеряли до 70% на не продажах билетов и довольно долго это держалось. Урон Мариинского театра, нанесенный тремя годами, - это примерно 12 млрд рублей, это большие деньги для любого творческого коллектива в мире, включая самые крупные театры", - сказал он.

При этом, по его мнению, театры выходят "из этой полосы трудностей", поэтому театрам "надо ставить перед собой самые серьезные и почти трудноразрешимые задачи, что мы и собираемся делать".