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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Мариинка потеряла около 12 млрд рублей за три года из-за непроданных билетов

Мариинка потеряла около 12 млрд рублей за три года из-за непроданных билетов
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мариинский театр за три года, в том числе из-за пандемии, потерял на отсутствии продаж билетов около 12 млрд рублей, сообщил художественный руководитель и генеральный директор театра Валерий Гергиев.

"Такие театры, как Мариинский, потеряли до 70% на не продажах билетов и довольно долго это держалось. Урон Мариинского театра, нанесенный тремя годами, - это примерно 12 млрд рублей, это большие деньги для любого творческого коллектива в мире, включая самые крупные театры", - сказал он.

При этом, по его мнению, театры выходят "из этой полосы трудностей", поэтому театрам "надо ставить перед собой самые серьезные и почти трудноразрешимые задачи, что мы и собираемся делать".

Валерий Гергиев Мариинский театр
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