Акция в память о прошедших войну легендах кинематографа пройдет 9 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Акция "Бессмертный полк телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" в память об известных кинематографистах, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, проект - "дань памяти советским кинематографистам, прошедшим Великую Отечественную войну, людям, которые, несмотря на тяжести войны и ранения, смогли сохранить жизнелюбие и реализовать свой талант в мирное время".

В эфире телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" покажут видеоролики об актерах, режиссерах, сценаристах, поэтах - героях "Бессмертного полка телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", их боевом пути, подвигах, полученных наградах.

В рамках подготовки к акции были изучены документы из военных архивов и дневники. Кроме того, авторы проекта связали с родственниками героев, собрали фотографии и сведения для воссоздания их военной и послевоенной биографии.

Вся собранная информация, включая архивные документы, учетные карточки, наградные листы, рассказы о фронтовом и творческом пути, была оцифрована и опубликована на специально созданном сайте. Среди героев проекта - режиссеры Леонид Гайдай, Сергей Бондарчук, Григорий Чухрай, Петр Тодоровский, Юрий Озеров, актеры Владимир Басов, Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Рина Зеленая, Владимир Этуш, поэт Михаил Танич, Михаил Пуговкин, Иннокентий Смоктуновский и многие другие.

В материалах на сайте рассказывается об испытаниях, пережитых героями во время Великой Отечественной войны: Гайдай подорвался на мине, Танича чуть не похоронили в братской могиле, Алексей Миронов командовал орудием зенитной батареи, Николай Трофимов не раз попадал под бомбежки, а Юрий Аверин ушел на фронт добровольцем, хотя мог получить бронь от театра.

В рамках акции состоится киноконцерт "Одна на всех. Песни Победы", на котором прозвучат песни военных лет.