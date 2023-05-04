Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Акция в память о прошедших войну легендах кинематографа пройдет 9 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Акция "Бессмертный полк телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" в память об известных кинематографистах, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, проект - "дань памяти советским кинематографистам, прошедшим Великую Отечественную войну, людям, которые, несмотря на тяжести войны и ранения, смогли сохранить жизнелюбие и реализовать свой талант в мирное время".

В эфире телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" покажут видеоролики об актерах, режиссерах, сценаристах, поэтах - героях "Бессмертного полка телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", их боевом пути, подвигах, полученных наградах.

В рамках подготовки к акции были изучены документы из военных архивов и дневники. Кроме того, авторы проекта связали с родственниками героев, собрали фотографии и сведения для воссоздания их военной и послевоенной биографии.

Вся собранная информация, включая архивные документы, учетные карточки, наградные листы, рассказы о фронтовом и творческом пути, была оцифрована и опубликована на специально созданном сайте. Среди героев проекта - режиссеры Леонид Гайдай, Сергей Бондарчук, Григорий Чухрай, Петр Тодоровский, Юрий Озеров, актеры Владимир Басов, Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Рина Зеленая, Владимир Этуш, поэт Михаил Танич, Михаил Пуговкин, Иннокентий Смоктуновский и многие другие.

В материалах на сайте рассказывается об испытаниях, пережитых героями во время Великой Отечественной войны: Гайдай подорвался на мине, Танича чуть не похоронили в братской могиле, Алексей Миронов командовал орудием зенитной батареи, Николай Трофимов не раз попадал под бомбежки, а Юрий Аверин ушел на фронт добровольцем, хотя мог получить бронь от театра.

В рамках акции состоится киноконцерт "Одна на всех. Песни Победы", на котором прозвучат песни военных лет.

Мосфильм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Майкл Дуглас получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля

Майкл Дуглас получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля

Голливудские сценаристы объявили забастовку

Голливудские сценаристы объявили забастовку
Умершие знаменитости

Умер модельер Валентин Юдашкин

Умер модельер Валентин Юдашкин

Спецприз ММКФ за вклад в мировой кинематограф получил Карен Шахназаров

Гран-при ММКФ получила картина "Три брата" режиссёра Франсиско Папарелья

Гран-при ММКФ получила картина "Три брата" режиссёра Франсиско Папарелья
Умершие знаменитости

Умер американский телеведущий Джерри Спрингер

Умер американский телеведущий Джерри Спрингер

Замминистра культуры Манилова оставит должность и возглавит Русский музей

Замминистра культуры Манилова оставит должность и возглавит Русский музей

Народный артист России Геннадий Богачев скончался в Петербурге

С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве

С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве

Открылся 45-й Московский международный кинофестиваль

Открылся 45-й Московский международный кинофестиваль
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });