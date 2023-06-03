"Троица" Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Икона "Троица" Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, после чего ее поместят в Троице-Сергиевой лавре, сообщил патриарх Кирилл.

"Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя, с тем чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется сюда, в святой храм на историческое место", - сказал патриарх.

Он считает не случайным то, что рублевская "Троица" возвращается Русской православной церкви именно сейчас, когда Россия переживает особенный период своей истории.

"Такие события не совершаются без прямого участия Божественного промысла, ведь именно сейчас, а не раньше и не позже, было принято это решение. Именно сейчас, когда Отечество наше противостоит огромным враждебным силам, этот образ возвращается в Церковь ", - сказал патриарх.

Он призвал воспринять передачу рублевской "Троицы" как "знак Божьей милости к народу нашему, к стране нашей" и молиться перед этой иконой об Отечестве, Церкви и о том, чтобы Бог хранил и народ, и Россию "от нашествия иноплеменников, от междоусобной брани и от всякой пагубы". "И верим, что по молитвам Церкви, по молитвам нашего многомиллионного православного народа Господь преклонит милость и к Отечеству, и ко всем нам", - сказал патриарх, поздравив всех с этим историческим событием.

Передача иконы и опасения музейного сообщества

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы, а также реставраторы высказывали опасения относительно сохранности шедевра кисти Андрея Рублева. Опасения о передаче высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи, который на заседании пришел к выводу, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений".

Однако, 26 мая в Минкультуры РФ подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня и пробудет там две недели, после она будет направлена на реставрацию и консервацию, которую проведут ведущие специалисты.