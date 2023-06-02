Обследованиe "Троицы" после ее перемещения из ХХС на реставрацию займет не меньше месяца

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Первичное обследование иконы "Троица" Андрея Рублева после ее перемещения из Храма Христа Спасителя на реставрацию может занять не менее месяца, заявил генеральный директор ВХНРЦ имени академика И.Э.Грабаря Дмитрий Сергеев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, сколько времени может занять обследование состояния иконы, после ее перемещения их ХХС.

Он также отметил, что "заранее определить сроки реставрации такой сложной и древней иконы, как "Святая Троица" не представляется возможным", так как икона, с точки зрения реставрации является сложнейшим памятником.

"Осознавая ответственность за сохранение этой иконы, на данном этапе можно корректно говорить о противоаварийных реставрационных работах. В целом, реставрация носит итерационный характер работ, при котором последовательно принимаются результаты сделанного и уточняются последующие задания для специалистов", - добавил Сергеев.

По его словам, икона, "как живой организм реагирует на изменения влажности или температуры окружающей среды". Эти изменения не линейны и имеют особенность, в том числе "проявляться спустя время после негативного воздействия".

Кроме того, по его словам, "нельзя исключить вероятность столкнуться с необходимостью решать новые задачи, явленные уже в процессе реставрации".

Также Сергеев отметил, что "такая икона как "Святая Троица" должна быть объектом постоянного наблюдения специалистов- реставраторов высшего профессионального уровня с включением в этот процесс широкого представительства специалистов, представителей Русской Православной Церкви и общественности".

Передача иконы и опасения музейного сообщества

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы, а также реставраторы высказывали опасения относительно сохранности шедевра кисти Андрея Рублева. Опасения о передаче высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи, который на заседании пришел к выводу, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений".

Однако, 26 мая в Минкультуры РФ подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня и пробудет там две недели, после она будет направлена на реставрацию и консервацию, которую проведут ведущие специалисты.