"Троица" Рублева будет принесена в храм Христа Спасителя 4 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, передадут Русской православной церкви (РПЦ) 4 июня: в этот день ее доставят в храм Христа Спасителя, где святыня пробудет две недели - до 18 июня, сообщила в ночь на пятницу патриаршая пресс-служба.

4 июня, в праздник Троицы, богослужение в главном соборе страны совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем вплоть до 18 июня святыня будет доступна для поклонения верующих.

В пресс-службе особо отметили, что во время пребывания в храме Христа Спасителя древний образ будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи, также будет строго контролироваться температурно-влажностный режим, требуемый для сохранения памятника.

Допуск верующих в храм Христа Спасителя для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 19:00 (в воскресенье - после литургии). В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. Согласно сообщению, которое было опубликовано на сайте РПЦ, решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих". 16 мая в российском Минкультуры сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. При этом в ведомстве отметили, что икона, являющаяся частью государственного музейного фонда РФ, будет передана РПЦ на долгосрочное ответственное хранение.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы, а также реставраторы высказывали опасения относительно сохранности шедевра кисти Андрея Рублева. Опасения о передаче высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи, который пришел к выводу, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений".

Однако 26 мая в Минкультуры РФ подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня и пробудет там две недели, после чего ее направят на реставрацию и консервацию, которую проведут ведущие специалисты.

"Сохранность иконы "Святая Троица" во время перевозки и временного экспонирования будет обеспечиваться всеми необходимыми и самыми современными средствами", - отмечали в министерстве.