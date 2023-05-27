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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Патриарх Кирилл запретил в служении священника, занимавшегося вопросом "Троицы" Рублева

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обвинил протоиерея Леонида Калинина в воспрепятствовании принесению в храм Христа Спасителя иконы "Троица" Андрея Рублева 4 июня, освободил его от должности настоятеля храма священномученика Климента и запретил в священнослужении. Это следует из сообщения патриаршей пресс-службы, распространенного в субботу.

Также протоиерей Леонид Калинин освобожден от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от обязанностей члена Патриаршего совета по культуре.

В сообщении патриаршей пресс-службы не указывается, какие конкретно действия протоиерея Леонида Калинина были расценены как "воспрепятствование" принесению иконы в храм Христа Спасителя.

15 мая стало известно, что "Троица" будет возвращена Русской православной церкви. Позже, в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, далее она будет направлена на плановую реставрацию, а после - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

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23 мая стало известно, что на заседании в Третьяковской галерее представители музейного сообщества пришли к выводу, что 4 июня, в праздник Троицы, древнюю икону еще нельзя будет по причине ее состояния перенести в главный храм страны. По этому поводу был составлен специальный протокол.

Протоиерей Леонид Калинин подписал этот протокол, но назвал преувеличенными опасения музейного сообщества.

РПЦ патриарх Кирилл Леонид Калинин Андрей Рублев Троица
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