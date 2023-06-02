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"Троица" Рублева в Храме Христа Спасителя будет находиться в герметичной капсуле

"Троица" Рублева в Храме Христа Спасителя будет находиться в герметичной капсуле
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Икона "Троица" Андрея Рублева во время пребывания в Храме Христа Спасителя в июне будет выставлена в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей необходимый уровень влажности, капсула уже готова и в ближайшее время будет установлена в соборе, сообщил журналистам источник, знакомый с планами по перемещению иконы.

"С 4 по 18 июня Храме Христа Спасителя "Троица" Рублева будет храниться в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности", - сказал источник.

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Он уточнил, что температурный режим будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на изменения внешних и внутренних тепловых показателей. Система мониторинга тестируется уже больше недели и работает устойчиво.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

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Опасения экспертов

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы, а также реставраторы высказывали опасения относительно сохранности шедевра кисти Андрея Рублева. Опасения о передаче высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи, который на заседании пришел к выводу, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений".

Однако 26 мая в Минкультуры РФ подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня и пробудет там две недели, после она будет направлена на реставрацию и консервацию, которую проведут ведущие специалисты.

Вывоз "Троицы" в лавру

17 июля 2022 года руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры Татьяна Денисюк сообщила "Интерфаксу", что впервые после Октябрьской революции "Троицу" привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе лавры 17 и 18 июля.

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.

Троица Андрей Рублев Храм Христа Спасителя
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