В Третьяковке заявили, что "Троицу" Рублева возвратят реставраторам не позднее 19 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Икона "Троица" Андрея Рублева должна быть возвращена из Храма Христа Спасителя в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня, сообщили в галерее.

"В соответствии с договором о размещении иконы в Храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона "Святая Троица" Андрея Рублева (Инв.13012) должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале галереи.

Вечером 3 июня икона была успешно перевезена из Третьяковкой галереи в Храм Христа Спасителя, где установлена в специальную капсулу в центре собора.

В Минкультуры РФ сообщили, что икона пробудет в храме с 4 по 18 июня под наблюдение сотрудников Третьяковской галереи, а затем будет отправлена на плановую реставрацию.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергееву Лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи, который на заседании пришел к выводу, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений".

Вместе с тем 26 мая в Минкультуры РФ подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня на две недели, а после будет направлена на реставрацию и консервацию.

2 июня в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ сообщили, что икона пробудет в храме две недели - до 18 июня. Источник, знакомый с планами по перемещению иконы, сообщил, что она будет находится в храме в специальной герметичной капсуле.

Однако, 3 июня патриарх Кирилл сообщил, что "Троица" Рублева будет находиться в Храме Христа Спасителя в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву лавру.