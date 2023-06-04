Патриарх Кирилл заявил, что "Троица" будет находиться в ХХС "определенное время"

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство "Москва"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после воскресной службы в храме Христа Спасителя обтекаемо указал на время пребывания в этом соборе рублевской "Троицы", доставленной сюда накануне из Третьяковской галереи.

"Сегодня мы имели возможность молиться перед образом Святой Троицы, написанным преподобным Андреем Рублевым, великой святыней земли нашей. По указанию президента страны нашей Владимира Владимировича Путина этот образ был передан в наш храм для того, чтобы здесь он находился определенное время, в течение которого большинство желающих смогут подойти к этой великой святыне и помолиться. Помолиться о единстве народа нашего, о единстве Церкви и об укреплении веры православной среди нас", - сказал патриарх.

Накануне предстоятель РПЦ сказал, что "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, после чего ее поместят в Троице-Сергиевой лавре. Между тем изначально речь шла о том, что икона пробудет в храме две недели, после чего ее отправят на реставрацию.

Передача иконы и опасения музейного сообщества

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы, а также реставраторы высказывали опасения относительно сохранности шедевра кисти Андрея Рублева. Опасения о передаче высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи, который на заседании пришел к выводу, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений".

Однако, 26 мая в Минкультуры РФ подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня и пробудет там две недели, после она будет направлена на реставрацию и консервацию, которую проведут ведущие специалисты.