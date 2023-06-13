Правительство РФ передает 100% акций киностудии Горького правительству Москвы
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о передачи 100% акций киностудии им. Горького из собственности правительства РФ в собственность правительства Москвы.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Правительству РФ необходимо в двухмесячный срок обеспечить передачу в собственность Москве находящихся в федеральной собственности акций. Указ вступает в силу со дня его подписания.