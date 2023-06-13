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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Правительство РФ передает 100% акций киностудии Горького правительству Москвы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о передачи 100% акций киностудии им. Горького из собственности правительства РФ в собственность правительства Москвы.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству РФ необходимо в двухмесячный срок обеспечить передачу в собственность Москве находящихся в федеральной собственности акций. Указ вступает в силу со дня его подписания.

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