В РПЦ усмотрели признаки саботажа в планах отправить "Троицу" на год на реставрацию

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви увидели признаки саботажа в намерении Министерства культуры забрать икону "Троица" Андрея Рублева на длительную, в течение года, реставрацию из храма Христа Спасителя, написал в Telegram патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

"Ситуация крайне неприятная. Мы знаем, что передача иконы "Троица" - это поручение президента. Патриарх Московский и всея Руси заявил, что икона будет находиться в Храме Христа Спасителя, а затем займет свое место в своем доме - в Троице-Сергиевой Лавре, там, для чего и для кого она была написана, где она должна быть поставлена, для молитвы людей. Иной интерпретации событий я не допускаю", - заявил он.

Слова министра культуры Ольги Любимовой о том, что икону вскоре заберут на длительную реставрацию, взволновало многих людей, отметил митрополит.

"Госпожа Любимова очень правильно сказала в своем интервью, что Министерство культуры - это исполнительный орган. Так вот, если мы всё правильно понимаем, и есть указание президента, то Министерство культуры должно его выполнять. В противном случае это похоже на саботаж", - заявил митрополит.

Он не разделил опасений насчет сохранности иконы в храме, сказав, что знает людей, занимающихся этими вопросами.

"Никаких потерь там не может быть", - сказал патриарший экзарх.

Он напомнил, что в 2007 году, когда в Москве была выставка "Европа - Россия - Европа", спонсором которой выступала Германия, "Троицу" Рублева перенесли в новую Третьяковку на Крымский вал, и "никаких вопросов ни у кого не возникло по этому поводу".

15 мая стало известно о решении президента передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. Прошедший в тот же день в Третьяковке реставрационный совет постановил, что состояние иконы нестабильно и ее нельзя выносить из музея.

16 мая в Минкультуры сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергееву лавру. Икона передается РПЦ на долгосрочное ответственное хранение.

26 мая в Минкультуры подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя в течение двух недель, а затем ее вернут на обследование и реставрацию.

3 июня икона была перевезена в храм и установлена в специальной капсуле в центре собора. В Минкультуры заявили, что она пробудет там до 18 июня под наблюдением сотрудников галереи, а затем отправится на плановую реставрацию. Согласно договору о передаче иконы, о котором сообщили в Третьяковской галерее, она должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи галереи не позднее 19 июня. Патриарх 3 июня заявил, что "Троица" останется в ХХС на год.

17 июля 2022 года "Троицу" впервые после Октябрьской революции привозили в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. После этого икону обследовали и реставрировали, эксперты обнаружили на ней 60 новых повреждениий.