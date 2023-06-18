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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

"Троица" Рублева пробудет в Храме Христа Спасителя до 19 июля

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Икона "Троица" Андрея Рублева будет находиться в Храме Христа Спасителя до 19 июля, сообщили в воскресенье в Минкультуры РФ.

"Минкультуры России продлило срок пребывания иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 года", - сказали журналистам в ведомстве.

Уточняется, что в кафедральном соборе она находится под пристальным вниманием экспертов, в том числе сотрудников Третьяковской галереи.

Как подчеркнули в Минкультуры, "икона в стабильном состоянии: резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано".

Решение о продлении пребывания иконы в храме, уточнили в ведомстве, связано с просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память церковь чтит 18 июля.

Ранее в Русской православной церкви сообщили о решении продлить сроки пребывания иконы в храме до 18 июля. Также тогда в РПЦ заявили, что Минкультуры готовит необходимые документы в целях оформления передачи чтимой святыни в безвозмездное пользование церкви - в соответствии с указанием президента России.

О решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви стало известно 15 мая. На следующий день в Минкультуры сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергиеву Лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи, который на заседании пришел к выводу, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния". Вместе с тем 26 мая в Минкультуры подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя.

3 июня икона была успешно перевезена из Третьяковкой галереи в Храм Христа Спасителя, где установлена в специальную капсулу в центре собора. В Минкультуры сообщили, что она пробудет там до 18 июня под наблюдением сотрудников галереи, а затем отправится на плановую реставрацию. Согласно договору о передаче иконы, о котором сообщили в Третьяковской галерее, она должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи галереи не позднее 19 июня этого года.

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат его кисти.

Минкультуры РФ Троица Андрей Рублев РПЦ
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