Реставрация "Троицы" Рублева может занять до года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Процесс реставрации иконы "Троица" Андрея Рублева может занять до года, работы будут проходить в реставрационном центре им. Грабаря, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Икона отправится на реставрацию - в центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны. Сколько будет длиться реставрация? (...) Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты", - сказала министр в интервью изданию "Известия", отвечая на вопрос о том, что будет с иконой после того, как закончится срок ее выставления в Храме Христа спасителя.

Она уточнила, что для экспертной оценки реставрационных работ будет создан научный совет.

"В процессе реставрации любого объекта могут возникать какие-то новые подробности и детали. Поэтому я не могу говорить о точных сроках", - добавила министр.

Параллельно с проведением реставрации будет изготовлена новая специальная капсула для иконы. После реставрации планируется передача образа в Троице-Сергиеву лавру.

"Там есть музей - то есть, обращаю ваше внимание, "Троица" остается в государственной коллекции. С этим согласна и церковь. Это не передача из федеральной собственности государственного каталога РФ музейных ценностей в пользование. Это - ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и министерство культуры, и руководство музея лавры будут нести ответственность за сохранность образа", - уточнила министр.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергееву Лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи, который на заседании пришел к выводу, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений". Однако 26 мая в Минкультуры РФ подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя.

3 июня икона была успешно перевезена из Третьяковкой галереи в Храм Христа Спасителя, где установлена в специальную капсулу в центре собора. В Минкультуры РФ сообщил, что она пробудет там до 18 июня под наблюдением сотрудников галереи, а затем отправится на плановую реставрацию. Согласно договору о передаче иконы, о котором сообщили в Третьяковской галерее, она должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи галереи не позднее 19 июня 2023 года.