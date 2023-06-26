Минкультуры РФ изменит правила программы "Пушкинская карта"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ изменит правила программы "Пушкинская карта" для повышения уровня ее защищенности, в частности будут расширены требования к организациям культуры, пользователям будут поступать уведомления об изменениях в мероприятии, а также будет усовершенствован процесс покупки и контроля билета.



Проекты постановлений об изменениях подготовлены Минкультуры России совместно с Минцифры России и Минфином России.



Так, предусматривается введение ряда нововведений для повышения уровня защищенности программы и контроля за сохранением высокого качества проводимых мероприятий, в том числе в содержательной части.



В частности, как уточнили в ведомстве, будут расширены требования к заявкам организаций культуры, а также критериям отбора мероприятий. Устанавливаются дополнительные требования к организациям культуры, среди которых регистрация их в качестве юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере культуры.



Кроме того, как сообщили в ведомстве, пользователям карты будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене. Возврат денежных средств за билеты в случае отмены мероприятия предлагается осуществлять без дополнительных заявок от пользователя. Кроме этого, предусматривается внедрение единого билетного оператора для усовершенствования технологического процесса.

Также будет усовершенствован процесс покупки и контроля билета. "Для этого предлагается использовать специальные информационные сервисы. А для подтверждения личности владельца Пушкинской карты, предъявившего билет для прохода на культурное мероприятие, на территории отдельных субъектов Российской Федерации предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов", - добавили в сообщении.



Кроме того, Минкультуры подготовлен проект постановления, которым предусмотрено внедрение нового механизма предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, который предусматривает возможность участия в программе "Пушкинская карта" нескольких кредитных организаций в качестве операторов. До момента отбора кредитных организаций оператором программы является АО "Почта Банк".

