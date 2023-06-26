Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Минкультуры РФ изменит правила программы "Пушкинская карта"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ изменит правила программы "Пушкинская карта" для повышения уровня ее защищенности, в частности будут расширены требования к организациям культуры, пользователям будут поступать уведомления об изменениях в мероприятии, а также будет усовершенствован процесс покупки и контроля билета.

Проекты постановлений об изменениях подготовлены Минкультуры России совместно с Минцифры России и Минфином России.

Так, предусматривается введение ряда нововведений для повышения уровня защищенности программы и контроля за сохранением высокого качества проводимых мероприятий, в том числе в содержательной части.

В частности, как уточнили в ведомстве, будут расширены требования к заявкам организаций культуры, а также критериям отбора мероприятий. Устанавливаются дополнительные требования к организациям культуры, среди которых регистрация их в качестве юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере культуры.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, пользователям карты будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене. Возврат денежных средств за билеты в случае отмены мероприятия предлагается осуществлять без дополнительных заявок от пользователя. Кроме этого, предусматривается внедрение единого билетного оператора для усовершенствования технологического процесса.

Также будет усовершенствован процесс покупки и контроля билета. "Для этого предлагается использовать специальные информационные сервисы. А для подтверждения личности владельца Пушкинской карты, предъявившего билет для прохода на культурное мероприятие, на территории отдельных субъектов Российской Федерации предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов", - добавили в сообщении.

Кроме того, Минкультуры подготовлен проект постановления, которым предусмотрено внедрение нового механизма предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, который предусматривает возможность участия в программе "Пушкинская карта" нескольких кредитных организаций в качестве операторов. До момента отбора кредитных организаций оператором программы является АО "Почта Банк".

"Пушкинская карта" – программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры – была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

Минкультуры Пушкинская карта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве открылся XVII Международный конкурс имени Чайковского

В Москве открылся XVII Международный конкурс имени Чайковского

"Троица" Рублева пробудет в Храме Христа Спасителя до 19 июля

Сайт РПЦ сообщил, что пребывание "Троицы" Рублева в ХХС продлено до 18 июля

В Минкультуры РФ не видели заявление РПЦ о слишком долгой реставрации "Троицы"

ПМЭФ-2023

Швыдкой предложил законсервировать "Троицу" на год после ее возвращения из ХХС

Правительство РФ передает 100% акций киностудии Горького правительству Москвы

Патриарх Кирилл заявил, что "Троица" будет находиться в ХХС "определенное время"

Патриарх Кирилл заявил, что "Троица" будет находиться в ХХС "определенное время"

"Троица" Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года

Обследованиe "Троицы" после ее перемещения из ХХС на реставрацию займет не меньше месяца

Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2024 год

Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2024 год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });