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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

"Пушкинскую карту" заблокируют навсегда за три нарушения правил программы

"Пушкинскую карту" заблокируют навсегда за три нарушения правил программы
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Карты программы "Пушкинская карта" с 3 августа будут блокироваться до конца календарного года при любом однократном нарушении правил программы, а при нарушении правил три раза участник из программы будет исключен, сообщили в Минкультуры РФ.

"Любое однократное нарушение правил программы повлечет за собой блокирование карты до конца календарного года (то есть до 31 декабря года, в течение которого произошло нарушение). Нарушение, совершенное тем же участником программы повторно, повлечет за собой блокирование карты на 365 дней, начиная с момента выявления нарушения", - сообщили в телеграм-канале министерства.

В ведомстве добавили, что третье нарушение правил программы будет означать бессрочное исключение пользователя из программы "Пушкинская карта".

Согласно правилам программы, билет может купить только владелец карты и только для самостоятельного посещения мероприятия, без права передачи его другим людям, напомнили в министерстве.

В ведомстве отметили, что проведут тщательный анализ возможных жалоб пользователей, чьи карты блокируются, и отработают механизм дальнейших действий по предотвращению нарушений правил программы.

"Пушкинская карта" – программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры – была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

В конце июля в ведомстве сообщили, что Минкультуры РФ изменит правила программы для повышения уровня ее защищенности, в частности, будут расширены требования к организациям культуры, пользователям будут поступать уведомления об изменениях в мероприятии, а также будет усовершенствован процесс покупки и контроля билета.

Минкультуры РФ
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