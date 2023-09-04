Пушкинский музей планирует вернуть старую версию постоянной экспозиции

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Постоянную экспозицию Главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина планируют вернуть к тому виду, что был при президенте музея Ирине Антоновой, сообщила директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

"План по возвращению экспозиции есть, мы работаем с коллегами. Планируем реэкспозицию на следующий год, но там как получится", - сказала Лихачева "Интерфаксу".

Постоянная экспозиция в Главном здании музея была обновлена в 2021 году. Тогда для посетителей в обновленном формате открылись залы Византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV-XVI веков, искусства Фландрии XVII века, Рембрандта и его школы, искусства Голландии XVII века.

Обновление залов было поручено французскому сценографу, историку искусства Патрику Уркаду. Работа над реэкспозицией тогда началась с исследования архивных документов. Была изучена история эволюции постоянной экспозиции живописи ГМИИ с 10 ноября 1924 года, когда была открыта картинная галерея Музея Изящных Искусств, и до последних изменений, произошедших в 2006 году.

Как отмечали в 2021 году в музее, благодаря обновлению экспозиции, классическая французская живопись вернулась в залы, в которых она демонстрировалась с 1974 по 2006 год. Также частью постоянной экспозиции тогда стал 31-й зал, где обычно проводились камерные временные выставки, в нем разместилась живопись, скульптура и декоративно прикладное искусство Германии и Нидерландов XV-XVI веков.

Ирина Антонова - учёный-искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. В 1945 году поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и начала обучение в аспирантуре при музее. С февраля 1961 по 2013 год - директор ГМИИ, после этого занимала пост президента музея. Под ее руководством в музее состоялись легендарные международные выставки - "Москва - Париж", "Москва - Берлин", "Россия - Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Уильяма Тёрнера, Микеланджело, Караваджо. Антонова скончалась 30 ноября 2020 года.