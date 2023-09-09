Фильм "Бедные-несчастные" Лантимоса стал обладателем "Золотого льва"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Главную награду 80-го Международного Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва" - получила картина "Бедные-несчастные" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса ("Лобстер", "Фаворитка", "Убийство священного оленя").

Церемония награждения прошла на главной площадке кинофестиваля на острове Лидо.

Обладателем "Серебренного льва" смотра - награды за лучшую режиссуру - стал Маттео Гарроне за картину "Я-капитан".

Гран-при жюри получил фильм "Зла не существует" режиссера Рюсукэ Хамагути.

Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" стал Питер Сарсгаард за роль в фильме "Память" режиссера Мишеля Франко, а "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался Кэйли Спени, сыгравшей в картине "Присцилла" о супруге Элвиса Пресли, режиссера Софии Копполы.

Приз за лучший сценарий получил Пабло Ларраина и Гильермо Калдерон за фильм "Граф", спецпризом жюри Венецианского кинофестиваля отмечена режиссер Агнешка Холланд за киноленту "Зеленая граница".

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил Сейду Сарр за фильм "Я - капитан" режиссера Маттео Гарроне.

Киносмотр проходил в Венеции с 30 августа по 9 сентября. Среди картин, которые вошли в основной конкурс - новый фильм американского режиссера Дэвида Финчера "Убийца" с Майклом Фассбендером в главной роли, боевик французского режиссера Люка Бессона "Догмен", фильм "Бернстайн" американского режиссера Брэдли Купера, основанный на биографии композитора Леонарда Бернстайна.

Кроме того, в основной конкурс вошел Феррари" американского режиссера Майкла Манна с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях.Также в основной конкурс вошел фильм открытия киносмотра "Команданте" режиссера Эдоардо де Анджелиса. Ранее предполагалось, что смотр откроет фильм "Претенденты" Луки Гуаданьино, однако, по решению продюсера, картина на фестивале представлена не будет.

В основной конкурс также вошли фильмы "Земля обетованная" режиссера Николая Арселя, "Предчувствие" режиссера Бертрана Бонелло, "Вне сезона" режиссера Стефана Бризе, "Инэя" режиссера Пьетро Кастеллитто. "Наконец-то рассвет" режиссера Саверио Костанцо, "Любо" Джорджо Диритти, "Источник" американского режиссера Авы ДюВерней, "Теория всего" Тима Крогера, "Адажио" Стефано Соллима, "Женщина с..." Малгожата Шумовска и Михала Энглерта и "Святой" Фина Троха.

По итогам фестиваля вручаются "Золотой лев" лучшей картине, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе, Специальный приз жюри.