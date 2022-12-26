Объявлен шорт-лист кинопремии "Золотой орел"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Короткий список номинантов премии "Золотой орел" за 2022 год сформирован по итогам первого тура голосования Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, сообщает пресс-служба премии.

На звание лучшего фильма уходящего года претендуют картины "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого, "Сердце Пармы" Антона Мегердичева и "Чемпион мира" Алексея Сидорова.

Тодоровский и Сидоров со своими картинами также попали в шорт-лист в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". В номинации "Лучшая режиссёрская работа" в шорт-лист также представлен Андрей Кравчук ("Петр I. Последний царь и первый император"), а "Лучший сценарий" - Ариф Алиев ""Однажды в пустыне").

В номинации "Лучший телевизионный сериал" в шорт-лист попали "Алиби" Нурбека Эгена, "Елизавета" Дмитрия Иосифова, "Исправление и наказание" Анны Пармас.

Лучший сериал онлайн платформ выберут так же из трех работ: "Ваша честь" Константина Статского, "Нулевой пациент" Евгения Стычкина и Сергея Трофимова, "Художник" Тимура Алпатова.

В номинацию "Лучший неигровой фильм" отобраны "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, "Голоса Арктики" Ивана Вдовина, "Фаза Луны" Андрея Осипова. За звание лучшей короткометражки поборются "А" Татьяны Жуковой, "Рыбалка" Георгия Болдугерова, "Слезы капали в фо-бо" Сергея Филатова. В номинации "Лучший анимационный фильм" в шорт-лист вошли "Огурцы" Леонида Шмелькова, "Синий лев" Зои Трофимовой и "Финник" Дениса Чернова.

Нововведением этого года стало добавление номинации "Лучшие актер/актриса онлайн-сериала". В этом году шорт-лист попали: Анна Михалкова ("Алиса не может ждать"), Анна Слю ("Выжившие"), Светлана Иванова ("Собор"), Олег Меньшиков ("Ваша честь"), Никита Ефремов ("Нулевой пациент"), Александр Горбатов "Художник").

На соискание Премии за 2022 год рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.

XXI Торжественная церемония вручения премии "Золотой Орел" пройдет 27 января в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм", сообщили организаторы премии в середине октября.