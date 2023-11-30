Первая за 90 лет масштабная выставка картин Сурикова открылась в Русском музее

Среди более чем 120 полотен можно будет увидеть "Боярыню Морозову", "Переход Суворова через Альпы", "Взятие снежного городка" и "Степана Разина"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Русском музее в Петербурге в четверг открылась выставка картин Василия Сурикова, приуроченная к 175-летию живописца.

"Это главная выставка года. (...) Рефреном ее вполне и без всяких преувеличений может быть слово "впервые". Впервые почти за 90 лет мы видим выставку полноформатную, масштабную, которую условно можно назвать "Весь Суриков". Впервые почти за 90 лет - потому что последняя выставка в 1937 году была одновременно и в Москве, и в Ленинграде", - сказала на открытии экспозиции директор Русского музея Алла Манилова

В корпусе Бенуа представили более 120 произведений художника. Это в том числе "Боярыня Морозова", "Переход Суворова через Альпы", "Покорение Сибири Ермаком", "Взятие снежного городка" и "Степан Разин". Примерно 40 работ предоставила Третьяковская галерея, также экспонатами поделились Красноярский художественный музей, музей-усадьба Сурикова, Московская духовная академия, галерея Ильи Глазунова и частные коллекционеры.

По словам Маниловой, на выставке впервые столь полно показали не только историческую живопись, но и религиозную, а также графическое наследие художника. Экспозицию дополняют предметы народного и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея: они помогут зрителю ощутить достоверность предметного и духовного мира, воплощенного в полотнах живописца.

Обрамляет выставку мультимедийная программа. Зрители смогут в том числе в подробностях увидеть процесс реставрации работ Сурикова и 3D-реконструкцию маршрута перехода Суворова через Альпы, а для детей создана игра по мотивам картины "Взятие снежного городка".

Манилова добавила, что впервые в рамках выставки в Русском музее открыт просветительский зал, где можно будет узнать о влиянии Сурикова на русскую художественную традицию и мировую культуру. Каждый день в течение всего экспонирования там будут присутствовать реставраторы, методисты и другие специалисты музея, которые помогут посетителям понять художника.

По мнению директора Русского музея, большое внимание в просветительском зале привлечет генеалогическое древо Суриковых-Кончаловских-Михалковых. Его на время предоставил музею кинорежиссер Никита Михалков, который приходится художнику правнуком по материнской линии.

Манилова отметила, что подготовка выставки заняла полгода и велась "ударно". "Было очень трудно и дорого. Для "Боярыни Морозовой", например, пришлось изготавливать специальные ящики для транспортировки из Москвы", - поделилась она.

Также к открытию выставки была завершена реставрация картины "Степан Разин", которая находится в собрании Русского музея.

Выставку можно увидеть до 13 мая следующего года.