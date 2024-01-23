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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Российский МИД обсуждает с Бразилией проведение "Русских сезонов"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Международный проект "Русские сезоны" в этом году пройдет в одной из стран Латинской Америки, сейчас ведется работа с Бразилией, сообщил в Совете Федерации директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В разные годы они проходили в Японии, Италии, Германии. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, но часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии.

В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В 2023 году "Русские сезоны" прошли в Казахстане и Узбекистане.

МИД Бразилия Александр Алимов Латинская Америка
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