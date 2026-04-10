Поиск

Фонд кино включил студию "РОК" Учителя в список лидеров кинопроизводства

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Совет Фонда кино определил список лидеров отечественного кинопроизводства в 2026 году, в перечень включены студия "РОК" Алексея Учителя и компания "МЕМ СИНЕМА ПРОДАКШН", сообщила пресс-служба фонда.

В список вошли десять компаний, их проекты будут получать господдержку в приоритетном порядке. Восемь из них были в перечне и в 2025 году: "Арт Пикчерс Студия" Федора Бондарчука, "ВБД Груп", "Дирекция Кино", "Кинокомпания "СТВ", "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова", "Централ Партнершип", ООО "Водород 2011" и "ПРОФИТ".

В 2026 году в список компаний-лидеров попали ООО "ТПО РОК" (Студия "РОК" Алексея Учителя) и ООО "МЕМ" ("МЕМ СИНЕМА ПРОДАКШН" - творческо-производственное объединение Таймураза Бадзиева и Давида Цаллаева).

Из списка компаний-лидеров кинопроизводства вновь исключена компания ООО "ММЕ" ("Марс Медиа Энтертейнмент", основатель Рубен Дишдишян), которую вернули в этот перечень в прошлом году.

Компании-лидеры могут претендовать на софинансирование проектов, а также прокат отечественных картин как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег, каждый проект проходит конкурсный отбор в рамках питчинга Фонда кино. При этом проекты лидеров соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке. У кинокомпаний-лидеров больше шансов получить деньги фонда безвозмездно, чем у тех продюсеров, кто в список лидеров не входит.

Фонд кино Федор Бондарчук Никита Михалков Алексей Учитель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
