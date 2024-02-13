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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Умерла писатель и искусствовед Нина Молева

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева скончалась на 99-м году жизни, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"11 февраля 2024 ушла из жизни Нина Михайловна Молева, писатель, выдающийся ученый - историк, искусствовед, журналист, ветеран войны (…) Светлая память уникальному ученому, писателю, воину, удивительной женщине", - сообщили в ведомстве.

Молева была автором работ о русских живописцах Иване Никитине, Фёдоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Владимире Боровиковском, Павле Чистякове, Константине Коровине, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства. Всего она написала более 120 книг.

Молева родилась 5 декабря 1925 года. С детства знала несколько иностранных языков, занималась в студии художественного слова при Московском доме пионеров. Была многолетней ведущей правительственных концертов, проходивших в Кремле и Большом театре. С 1955 года состояла в браке с художником и теоретиком искусства Элием Белютиным.

В 1947 году окончила МГУ с дипломной работой "Атрибуция церкви Климента в Москве", выполненной под руководством академика И. Э. Грабаря. В 1950 году по распределению была назначена консультантом по искусству Отдела культуры ЦК партии, издательского комплекса "Правда". С 1958 по 1964 год преподавала на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР, вела курс психологии создания и восприятия художественного произведения. В конце 1960-х гг. читала курс лекций о русской и славянских культурах в Варшаве, Париже, Милане, преподавала в университетах Швейцарии. В 1975 году создала и вела до 1989 года Театр сценического рассказа совместно с актёрами Малого театра.

Нина Молева
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