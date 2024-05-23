Церемония вручения премии ТЭФИ пройдёт в 2025 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ пройдет в апреле 2025 года, вручение вновь пройдет в течение двух дней, сообщил президент Фонда "Академия российского телевидения", спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Большой ТЭФИ, для федеральных каналов, будет проходить в апреле следующего года. Мы пришли к выводу, что так будет правильнее - проводить вручение по итогам телевизионного сезона, чтобы сделать все без лишней спешки", - сказала Швыдкой, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, когда состоится церемония вручения премии.

По его словам, вручение премии пройдет в два этапа, как было в 2023 году. Это связано с расширением числа номинаций.

Швыдкой отметил, что в этом году 10 июня будет праздноваться 30-летие академии, а затем - вручение регионального ТЭФИ, которое пройдет в два этапа - в Твери и Туле.

Он выразил мнение, что нужно вернуться "к тому, что называлось ТЭФИ СНГ", так как академии нужно начинать проводить двусторонние встречи с деятелями телевидения.