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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Церемония вручения премии ТЭФИ пройдёт в 2025 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ пройдет в апреле 2025 года, вручение вновь пройдет в течение двух дней, сообщил президент Фонда "Академия российского телевидения", спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Большой ТЭФИ, для федеральных каналов, будет проходить в апреле следующего года. Мы пришли к выводу, что так будет правильнее - проводить вручение по итогам телевизионного сезона, чтобы сделать все без лишней спешки", - сказала Швыдкой, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, когда состоится церемония вручения премии.

По его словам, вручение премии пройдет в два этапа, как было в 2023 году. Это связано с расширением числа номинаций.

Швыдкой отметил, что в этом году 10 июня будет праздноваться 30-летие академии, а затем - вручение регионального ТЭФИ, которое пройдет в два этапа - в Твери и Туле.

Он выразил мнение, что нужно вернуться "к тому, что называлось ТЭФИ СНГ", так как академии нужно начинать проводить двусторонние встречи с деятелями телевидения.

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года.
После 2019 года премия неоднократно переносилась и состоялась только в декабре 2023 года. Вручение проходило в два дня: в категориях развлекательного ТВ и сериалов и в категории "Информационное и общественно-политическое вещание".

Михаил Швыдкой ТЭФИ
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