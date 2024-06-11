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Выставка Сурикова стала рекордной по посещаемости для Русского музея

Выставка Сурикова стала рекордной по посещаемости для Русского музея
Выставка "Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения" в Русском музее в Санкт-Петербурге
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Выставку "Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения" Русского музея за полгода ее работы посетили 334 тысяч человек, что стало рекордом посещаемости для музея, сообщили в Минкультуры РФ.

На выставке, которая была открыта с 1 декабря по 10 июня, было представлено свыше 120 произведений живописи и графики.

Как уточнили в Русском музее, в экспозиции были выставлены такие работы Сурикова, как "Переход Суворова через Альпы", "Покорение Сибири Ермаком", "Взятие снежного городка", "Боярыня Морозова". Еще одно принадлежащее кисти художника крупномасштабное полотно – "Степан Разин" – было представлено после сложной реставрации, осуществленной лучшими специалистами Русского музея.

Уникальной частью экспозиции стало генеалогическое древо Суриковых – Кончаловских− Михалковых, которое Русский музей получил от Никиты Михалкова на время выставки и которое никогда ранее не показывалось широкой публике.

Русский музей Василий Суриков
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