Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов

Певица Земфира Рамазанова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минюст России включил в список иностранных агентов певицу Земфиру (Рамазанову), а также уехавших из страны бывшего депутата Дмитрия Гудкова и политолога Аббаса Галлямова.

Реестр иноагентов на сайте министерства обновился вечером в пятницу.

Кроме этого, иноагентами объявлены журналист Сергей Асланян, писательница Александра Казанцева, основатель проекта "Насилию. нет" (признан в РФ иноагентом) Анна Ривина, оппозиционная активистка Татьяна Намазбаева и ученый Сергей Шпилькин.

В частности, по данным ведомства, "Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".

"Гудков призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении РФ, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Д.Г.Гудков проживает за пределами РФ", - говорится в сопроводительном пресс-релизе.

В нем отмечается, что "Галлямов распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами".