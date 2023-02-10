Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов

Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов
Певица Земфира Рамазанова
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минюст России включил в список иностранных агентов певицу Земфиру (Рамазанову), а также уехавших из страны бывшего депутата Дмитрия Гудкова и политолога Аббаса Галлямова.

Реестр иноагентов на сайте министерства обновился вечером в пятницу.

Кроме этого, иноагентами объявлены журналист Сергей Асланян, писательница Александра Казанцева, основатель проекта "Насилию. нет" (признан в РФ иноагентом) Анна Ривина, оппозиционная активистка Татьяна Намазбаева и ученый Сергей Шпилькин.

В частности, по данным ведомства, "Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".

"Гудков призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении РФ, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Д.Г.Гудков проживает за пределами РФ", - говорится в сопроводительном пресс-релизе.

В нем отмечается, что "Галлямов распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами".

Минфин РФ Земфира Дмитрий Гудков Аббас Галлямов Сергей Асланян Александра Казанцева Анна Ривина Татьяна Намазбаева Сергей Шпилькин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 10 февраля

Росстат сообщил о сокращении естественной убыли населения в 2022 году на 42,5%

Росстат сообщил о сокращении естественной убыли населения в 2022 году на 42,5%

CNH Industrial продала лизинговую и факторинговую "дочки" в России структуре Игоря Кима

Минпромторг предложил установить для ритейлеров нормативы по доле российских товаров

Минпромторг предложил установить для ритейлеров нормативы по доле российских товаров

В Русском музее сменится директор

В Думе обсудят освобождение "белых хакеров" от ответственности за киберпреступления

В Думе обсудят освобождение "белых хакеров" от ответственности за киберпреступления

Минстрой заявил об активизации внедрения котельных на биотопливе

В Петербурге задержали подозреваемого по делу о похищении в 1997 г. экс-депутата Госдумы

Банк России вновь сохранил ставку, но дал жесткий сигнал на будущее

Банк России дал "ястребиный" сигнал по ставке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });