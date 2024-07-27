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Аппиеву дорогу в Риме включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Аппиеву дорогу в Риме включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Древнеримская Аппиева дорога, построенная еще в 312 году до н.э., включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для Италии это уже 60-й объект в списке.

Протяженность дороги составляет более 800 км, Аппиева дорога - древнейшая и самая главная дорога, построенная в Древнем Риме. Она соединяет Рим с городами на юге полуострова.

Изначально "Королева дорог" обеспечивала войскам беспрепятственный проход на пути к новым завоеваниям в Малой Азии и Греции.

Позднее она позволила городам расти, развивая торговлю.

Аппиева дорога состоит из 22 частей, представляя из себя наглядный пример инженерных и технических возможностей Древнего Рима. С 1800-х годов она является музеем античности под открытым небом. Дорога, окруженная зеленой зоной, привлекает не только отдыхающих итальянцев, но и многочисленных туристов.

ЮНЕСКО Рим Италия Древний Рим
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