Обладателей "Золотых глобусов" объявят в США

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Номинантов американской премии "Золотой глобус" объявят в воскресенье в Лос-Анжелесе, среди претендентов на награду - российский актер Юрий Борисов, номинированный за работу в фильме "Анора" режиссера Шона Бейкера.

Церемония награждения за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2024 год начнётся вечером в воскресенье по местному времени (04:00 понедельника по Москве).

За награды в этом году в категории "Лучший драматический фильм" будут бороться фильмы "Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева, "Бруталист" режиссера Брэди Корбета и "Конклав" Эдварда Бергера, "Совершенный незнакомец" Джеймса Мэнголда, "Мальчишки из "Никеля" Рамелла Росса и "5 сентября" Тима Фельбаума.

Претендентами на награду в номинации "Лучший комедийный фильм" стали "Анора" Шона Бейкера, "Претенденты" Луки Гуаданьино, "Эмилия Перез" Жака Одиара, "Настоящая боль" Джесси Айзенберга, "Субстанция" Корали Фаржеа и "Злая: Сказка о ведьме Запада" Джона Чу.

На "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" претендуют Жак Одиар, Шон Бейкер, Эдвард Бергер, Брэди Корбет, Корали Фаржеа. А также Паял Каладия за фильм "Всё, что нам кажется светом".

В номинации "Лучший драматический актер" представлены Эдриан Броуди за фильм "Бруталист", Тимоти Шаламе "Совершенный незнакомец", Дэниел Крейг за фильм "Квир", Колман Доминго за фильм "Синг-Синг", Рэйф Файнс за "Конклав" и Себастьян Стэн за "Ученика". За награду в аналогичной женской номинации поборются Памела Андерсон за фильм "Последняя танцовщица", Анджелина Джоли за фильм "Мария", Николь Кидман за фильм "Малышка", Тильда Суинтон за фильм "Комната по соседству", Фернанда Торрес "Я все еще здесь" и Кейт Уинслет за фильм "Ли".

На звание лучший актер в мюзикле/комедии претендуют Джесси Айзенберг за фильм "Настоящая боль", Хью Грант за фильм "Еретик", Габриэль ЛаБелль за "Субботний вечер", Джесси Племонс за фильм "Виды доброты", Глен Пауэлл "Я не киллер" и Себастьян Стэн "Другой человек". Лучшей комедийной актрисой может стать Эми Адамс за фильм "Nightbitch", Синтия Эриво за работу в фильме "Злая: Сказка о ведьме Запада", Карла София Гаскон за "Эмилия Перес", Майки Мэдисон за "Анору", Деми Мур за "Субстанцию" и Зендая за работу в фильме "Другой человек".

В этом году среди претендентов на награду - российский актер Юрий Борисов, который номинирован за исполнение роли в фильме "Анора" в категории "Лучшая роль второго плана", конкуренцию ему составят Киран Калкин за фильм "Настоящая боль", Эдвард Нортон за фильм "Совершенный незнакомец", Гай Пирс за фильм "Бруталист", Джереми Стронг за фильм "Ученик" и Дензел Вашингтон - "Гладиатор 2".

Ранее картина Бейкера была удостоена Золотой пальмовой ветви, главной награды, 77-го Каннского кинофестиваля. Действие фильма-победителя происходит в Бруклине, главная героиня - молодая секс-работница, на которой женится сын русского олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, приезжают в Нью-Йорк, чтобы во всём разобраться и аннулировать брак.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.