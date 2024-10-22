Музей Победы возглавил первый музейный медиарейтинг

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Гуманитарный просветительский проект "Культура.РФ" и система оценки репутации "СКАН-Интерфакс" подготовили первый медиарейтинг российских музеев по Индексу заметности в СМИ по итогам трех кварталов 2024 года.

Рейтинг возглавил Музей Победы - он вдвое активнее упоминался в СМИ, чем Эрмитаж, занявший второе место. Пик информационной заметности Музея Победы зафиксирован в апреле и мае в связи с проведением мероприятий ко Дню Победы. Активно освещались акция "Диктант Победы" на Поклонной горе. Также внимание привлекла передача министерством обороны России в музей рассекреченных документов о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны.

У Эрмитажа тоже было много инфоповодов: реставрация полотна "Венера и Амур" Лукаса Кранаха Старшего, открытие выставки картин эпохи Возрождения, в создании которых мог участвовать Леонардо да Винчи, рекордное число посетителей в Международный женский день.

Третьяковская галерея заняла третье место. В СМИ она упоминалась, в частности, в связи с открытием первого филиала в Самаре (до конца года планируется открыть еще два - в Калининграде и Краснодаре). Привлек внимание выставочный проект "Здравствуй, Россия" для Столичного музея Пекина, который анонсировали на осень 2024 года.

На четвертом месте - Русский музей. В центре внимания было завершение реставрации картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи" и планы по проведению масштабной выставки работ Брюллова (она уже открылась).

Замыкает топ-5 Исторический музей. Чаще всего в СМИ упоминалось открытие выставки "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в августе 2024 года.

Также в десятку вошли: ГМИИ имени А. С. Пушкина, музей-заповедник "Царицыно", Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; музей-заповедник "Петергоф"; музей-заповедник "Музей Мирового океана".

Рейтинги построен на основе базы СМИ системы СКАН, которая включает на данный момент более 75 тысяч СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.