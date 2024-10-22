Поиск

Музей Победы возглавил первый музейный медиарейтинг

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Гуманитарный просветительский проект "Культура.РФ" и система оценки репутации "СКАН-Интерфакс" подготовили первый медиарейтинг российских музеев по Индексу заметности в СМИ по итогам трех кварталов 2024 года.

Рейтинг возглавил Музей Победы - он вдвое активнее упоминался в СМИ, чем Эрмитаж, занявший второе место. Пик информационной заметности Музея Победы зафиксирован в апреле и мае в связи с проведением мероприятий ко Дню Победы. Активно освещались акция "Диктант Победы" на Поклонной горе. Также внимание привлекла передача министерством обороны России в музей рассекреченных документов о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны.

У Эрмитажа тоже было много инфоповодов: реставрация полотна "Венера и Амур" Лукаса Кранаха Старшего, открытие выставки картин эпохи Возрождения, в создании которых мог участвовать Леонардо да Винчи, рекордное число посетителей в Международный женский день.

Третьяковская галерея заняла третье место. В СМИ она упоминалась, в частности, в связи с открытием первого филиала в Самаре (до конца года планируется открыть еще два - в Калининграде и Краснодаре). Привлек внимание выставочный проект "Здравствуй, Россия" для Столичного музея Пекина, который анонсировали на осень 2024 года.

На четвертом месте - Русский музей. В центре внимания было завершение реставрации картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи" и планы по проведению масштабной выставки работ Брюллова (она уже открылась).

Замыкает топ-5 Исторический музей. Чаще всего в СМИ упоминалось открытие выставки "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в августе 2024 года.

Также в десятку вошли: ГМИИ имени А. С. Пушкина, музей-заповедник "Царицыно", Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; музей-заповедник "Петергоф"; музей-заповедник "Музей Мирового океана".

Рейтинги построен на основе базы СМИ системы СКАН, которая включает на данный момент более 75 тысяч СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин обновил состав Совета по культуре и искусству

Путин обновил состав Совета по культуре и искусству

Лауреатами премии "Ясная Поляна" стали Ким Чухе и Леонид Юзефович

Лауреатами премии "Ясная Поляна" стали Ким Чухе и Леонид Юзефович

Большой театр теперь будет продавать только именные билеты

Большой театр теперь будет продавать только именные билеты
Умершие знаменитости

Умер композитор Вячеслав Добрынин

Умер композитор Вячеслав Добрынин
Умершие знаменитости

Умерла актриса Мэгги Смит

Умерла актриса Мэгги Смит

Театральная премия "Золотая маска" претерпит изменения

Театральная премия "Золотая маска" претерпит изменения
Умершие знаменитости

Умер актер Роман Мадянов

Умер актер Роман Мадянов

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

"Сегун" стал обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

"Сегун" стал обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

Кассовые сборы кинотеатров в РФ летом на треть превысили показатель 2023 года

Кассовые сборы кинотеатров в РФ летом на треть превысили показатель 2023 года
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });