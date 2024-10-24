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В Москве и Петербурге пройдет Всероссийский музыкальный конкурс

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - IV Всероссийский музыкальный конкурс пройдет в Москве с 4 по 11 ноября и в Санкт-Петербурге с 21 по 30 ноября, объявило Минкультуры.

Всего на участие в конкурсе было подано более 180 заявок. По результатам отборочного тура на конкурсные прослушивания прошли 120 солистов и 13 ансамблей по пяти специальностям.

Конкурс пройдет с 4 по 11 ноября в Москве по специальностям "Орган", "Арфа", "Ударные инструменты", а с 21 по 30 ноября - в Петербурге по специальностям "Духовые инструменты" (в номинациях "Медные духовые инструменты" и "Деревянные духовые инструменты"), "Ансамбли духовых инструментов" (в номинациях "Медные духовые инструменты" и "Деревянные духовые инструменты").

Площадками станут Российская академии музыки имени Гнесиных, Центр оперного пения имени Галины Вишневской, Российский национальный музей музыки, Мариинский театр. Гала-концерты лауреатов состоятся в Концертном зале "Зарядье" в Москве и в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Всероссийский музыкальный конкурс - крупнейшее творческое состязание страны среди музыкантов, площадка для выявления и продвижения молодых специалистов. Он охватывает разные регионы России. В жюри входят крупнейшие деятели российской музыкальной культуры. Конкурс проходит при поддержке правительства и Минкультуры. Организатор - "Росконцерт".

Минкультуры
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