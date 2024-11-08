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Последний прижизненный портрет Суворова выставят на торги

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Последний прижизненный портрет Александра Суворова, написанный неизвестным художником с портрета, созданного с натуры во время последнего боевого похода полководца в Италию немецким художником Иоганном Генрихом Шмидтом, продадут на аукционе в Москве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского аукционного дома.

Лот будет представлен на торгах 10 ноября. Эстимейт портрета Суворова составил 2,5 млн рублей.

"Во время последнего боевого победоносного похода Суворова в Италию немецкий художник Шмидт написал его последний портрет с натуры. С него в то же время было сделано несколько копий, видимо, для ближайшего окружения генералиссимуса. Наш портрет, уникальный по качеству и исторической значимости, относится к этой серии", — уточнил историк искусств, коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

На портрете Суворов изображен в парадном австрийском фельдмаршалском камзоле с красным отложным воротничком. Мундир полководца украшают Андреевская и Анненская ленты, а также многочисленные ордена. Также в пресс-службе уточнили, что неизвестный художник, создавший портрет, привнес в композицию ряд отличий от известной картины Шмидта. В частности, на мундире Суворова можно увидеть два дополнительных креста - "За заслуги" и "Красный Орел".

Александр Суворов
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