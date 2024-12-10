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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:46

За этюд Репина к картине "Садко в подводном царстве" рассчитывают выручить на торгах 60 млн руб.

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Портрет "Персидки" работы Ильи Репина, являющийся этюдом картине художника "Садко в подводном царстве", как ожидается, продадут на аукционе в Москве за 60 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в Московском аукционном доме.

"Портрет "Персидки" станет топ-лотом главных торгов года, которые пойдут в Московском аукционном доме 15 декабря и станут аналогом вечерних торгов "русской недели" Sotheby's", - сообщили в пресс-службе аукциона.

Как отметил коллекционер, историк искусств и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий, сохранилось несколько подготовительных портретов героев картины "Садко", которые были выполнены художником в Париже в 1875-1876 годах.

"Этюды либо оставались с момента смерти художника в частных зарубежных коллекциях, либо вместе с основным полотном перешли в фонд Государственного Русского музея. Поэтому появление "Персидки" — громкое и уникальное событие для российского арт-рынка", — добавил Подстаницкий.

Как уточнили в аукционном доме, этюд был приобретен для собрания Кнута Литторина, коллекционера и директора нефтяной компании братьев Нобелей, и более ста лет оставался в его семье. В 2016 году портрет "Персидки" впервые представили аудитории на аукционе Bukowskis в Хельсинки, где он был продан за €400 тысяч, в три раза выше эстимейта.

Подлинность работы подтверждена экспертным заключением, а также автографом Репина и дарственной надписью его рукой на обороте холста – "Поклоннику таланта, уважаемому Уст.Алекс. Рымвидъ-Мицкевичу отъ К.А.Савицкаго 1892 года".

Этюд представляет собой портрет одной из красавиц-дочерей морского царя, которых по сюжету сватали герою новгородской былины Садко. Смотрины невест легли в сюжет основного полотна, выполненного в Париже в 1876 году по заказу Александра III. За сказочную картину Репин в том же году получил звание академика Императорской Академии художеств.

Также на аукционе 15 декабря будет представлена еще одна работа маслом живописца "Пейзаж с березами". Эстимейт лота составляет 45 млн рублей.

Московский аукционный дом Илья Репин
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