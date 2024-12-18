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Пейзаж Айвазовского продали на торгах в Москве за 130 млн рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Картину "Галатская башня в лунном свете" Ивана Айвазовского продали на аукционе Московского аукционного дома за 130 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома.

"15 декабря в Московском аукционном доме прошли торги года, ставшие аналогом вечерних торгов "русской недели" Sotheby's. С молотка ушли произведенbя отечественных мастеров XVI-XX веков общей стоимостью более 300 миллионов рублей", - сообщили в аукционном доме.

Самой дорогой продажей аукциона, по данным аукционного дома, стал пейзаж Айвазовского. Как отметил соучредитель Московского аукционного дома Федор Светлаков, во время аукциона был обновлен предыдущий рекорд внутреннего арт-рынка на работы Айвазовского, установленный также на торгах Московского аукционного дома. В феврале 2024 года аукцион продал "Лунную ночь" кисти художника за рекордные на тот момент 92 млн рублей.

Также среди продаж аукциона - два произведения Ильи Репина. Так, портрет "Персидки", являющийся этюдом к картине "Садко в подводном царстве", был приобретен участником торгов за 50 млн рублей, а за 40 млн рублей "Пейзаж с березами".

Интерес коллекционеров вызвали работы Василия Верещагина "Церковь под Архангельском" 1894 года, которую продали за 12 млн рублей, и "Пейзаж с каменной оградой" Михаила Нестерова, которую пhодали за 4,5 млн рублей.

Иван Айвазовский
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