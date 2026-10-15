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В Русском музее открылась выставка Айвазовского

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Русский музей открыл в корпусе Бенуа выставку мариниста Ивана Айвазовского, передал корреспондент "Интерфакса".

"Айвазовский обладал исключительной работоспособностью. 6 тысяч произведений он написал за свою жизнь, и Русский музей, к нашему счастью, обладает главными произведениями, которые составляют вершину творчества Айвазовского", - сообщила перед открытием экспозиции директор музея Алла Манилова.

Среди выставленных работ - "Девятый вал", реставрация которого только что завершилась. "130 лет эта картина находится на постоянной экспозиции, с первого дня создания Русского музея, и не реставрировалась никогда", - добавила Манилова.

В экспозицию вошли более 200 произведений Айвазовского, среди которых "Сотворение мира", "Всемирный потоп", "Волна", а также картины из собраний ведущих музеев России и Беларуси. Впервые организован показ трех крупноформатных работ Айвазовского из собрания Адмиралтейства - Главного штаба Военно-морского флота. Эти полотна прежде не были доступны широкой публике. Экспозиция дополнена навигационными приборами, флагами, моделями кораблей, предметами морского быта и документами из архивов.

Русский музей Алла Манилова Иван Айвазовский Петербург Адмиралтейство
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