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Специалисты РКН отразили почти 640 DDoS-атак на российские ресурсы в январе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в январе отразили почти 640 DDoS-атак на защищаемые ими системы, самая продолжительная из атак длилась почти три дня.

"В период с 1 по 31 января 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) (...) отразили 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, средств массовой информации и операторов связи", - говорится в сообщении на сайте ЦМУ.

В нем утоняется, что максимальная зафиксированная DDoS-атака за указанный период достигла мощности 828,49 Гбит/с и до 73,57 млн пакетов в секунду (п/с), а максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 67 часов 53 минуты.

Кроме того, специалисты ЦМУ в прошлом месяце заблокировали 2 096 фишинговых ресурсов и 77 ресурсов, на которых распространялось вредоносное ПО. Также ими были выявлены и устранены 516 нарушений маршрутизации трафика со стороны 270 организаций.

Как сообщалось, в 2024 году, по данным РКН, специалисты ЦМУ отразили более 10,9 тыс. DDoS-атак, направленных на различные организации страны. Среди них наиболее мощная была зафиксирована на ресурсы провайдера хостинга: ее мощность достигла 2,38 Тбит/с, скорость до 210 млн пакетов в секунду. Самая длительная атака продолжалась 108 часов 24 минуты и была направлена на ресурсы оператора связи.


Роскомнадзор
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