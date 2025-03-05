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Специалисты Роскомнадзора отразили в феврале более 800 DDoS-атак

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Более 800 DDoS-атак, одна из которых длилась почти трое суток, на защищаемые ресурсы было отражено в феврале специалистами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, сообщает в среду пресс-служба РКН.

"В феврале 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили 822 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов госуправления, финансового сектора и операторов связи", - говорится в сообщении.

По данным РКН, максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период составила 599 Гбит/с и до 57 млн пакетов в секунду (п/с); максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 71 час 27 мин.

"Также за этот период было заблокировано 9 078 фишинговых ресурсов и 44 сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение", - добавили в ведомстве.

Кроме того, специалисты ЦМУ в прошедшем месяце выявили и устранили 453 нарушения маршрутизации трафика со стороны 189 организаций, сказано в сообщении.

В январе этого года, как сообщал РКН, было отражено 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, средств массовой информации и операторов связи, а также заблокировали 2 096 фишинговых ресурсов и 77 ресурсов, на которых распространялось вредоносное ПО.

Роскомнадзор
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