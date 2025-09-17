Поиск

Мессенджер Мах с 26 сентября запустит функцию подписания документов через "Госключ"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Возможность подписания электронных юридически значимых документов цифровой подписью с помощью приложения "Госключ" будет запущена в национальном мессенджере Мах 26 сентября, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

"Мы планируем 26 сентября анонсировать и открыть возможность подписания электронных документов при помощи "Госключа" с каналом передачи документов как раз в мессенджере Max", - сказал Качанов на форуме Kazan Digital Week в среду.

"Например, можно будет подписывать определенные документы типа договоров, разрешений, получая их от юридического лица к себе просто в мессенджер через чат-бот, подписывая там фактически одним кликом и отправляя обратно подписанный уже вариант электронного документа соответствующему юридическому лицу", - пояснил замминистра.

По его словам, Минцифры сформировало "дорожную карту" подключения юридических лиц к данному сервису до конца 2025 года. Деталей он не уточнил.

Интеграция "Госключа"в мессенджер Мах была реализована в конце августа. Пресс-служба мессенджера поясняла, что это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать направленные в Мах электронные документы (например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг и др.).

Max - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В Мах доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Первая версия платформы Мах была представлена холдингом VK в конце марта 2025 года. По данным на середину сентября, аудитория мессенджера превышает 35 млн пользователей.

