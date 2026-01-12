РКН хочет привлечь к ответственности 33 операторов за пропуск нефильтрованного трафика

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Более 30 операторов допустили нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые используются для фильтрации трафика от запрещенного в РФ контента, заявили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор выявил у 33 операторов нарушения правил установки ТСПУ. В ходе проверки на сетях операторов связи доступности интернет-ресурсов, нарушающих российское законодательство, выявлено 35 случаев нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам", - говорится в сообщении на сайте РКН.

"По четырем фактам суды уже состоялись, нарушителям выписаны штрафы. Материалы по шести фактам направлены в суд. Остальных операторов вызвали на составление протоколов, после чего материалы будут направлены в суд для привлечения к административной ответственности", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что "протоколы составляются в отношении операторов, нарушающих требования по пропуску интернет-трафика через ТСПУ".

В РКН напомнили, что за нарушения предусмотрены штрафы: для сотрудников - на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для компаний - от 500 тыс. до 1 млн руб. При повторном нарушении штрафы для юрлиц возрастают до 3-5 млн руб.

"За повторный пропуск трафика в обход ТСПУ должностным лицам и предпринимателям грозит уголовная ответственность по статье 274.2 УК РФ до трех лет лишения свободы", - добавили в РКН.

Предоставление доступа к запрещенной в РФ информации ранее было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета.

В конце октября 2025 года на форуме "Спектр" стало известно, что на сетях связи установлено более 1,4 тыс. ТСПУ, через которые суммарно проходит трафик в более чем 130Тбит/с (132,3 Тбит/с).

Как сообщил тогда руководитель лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз подведомственного РКН "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ) Владислав Смирнов, "в ближайшие годы" планируется "переход на новую архитектуру, связанную с ТСПУ и АСБИ (Автоматизированной системой обеспечения безопасности российского сегмента сети "Интернет" - ИФ)" для "более эффективной работы с трафиком, в том числе с асимметричным трафиком".

"Мы рассчитываем на повышение отказоустойчивости за счёт виртуализации функций на оборудовании ТСПУ и осуществления локальной маршрутизации. То есть мы говорим о возможности при отказе одной функции или сегмента оперативной маршрутизации на другой (сегмент) с минимальными потерями", - сказал Смирнов, вступая на форуме.

На базе ГРЧЦ в рамках закона о суверенном Рунете был создан Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для централизованного управления сетью связи общего пользования через технические средства противодействия угрозам.