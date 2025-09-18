Поиск

Huawei создаст на своих ИИ-чипах самый мощный в мире компьютерный кластер

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Китайский телекоммуникационный гигант Huawei анонсировал создание компьютерного суперкластера Atlas 950 для искусственного интеллекта.

Новый кластер более чем на 520 тысяч чипов Huawei Ascend будет выведен на рынок в четвертом квартале 2026 года, заявил зампредседателя совета директоров компании Эрик Сюй на ежегодной конференции Huawei Connect в Шанхае.

Каждая система, из которых будет состоять кластер, станет в 6,7 раза мощнее системы Nvidia NVL144, запуск которой также запланирован на следующий год.

Решение Huawei будет "впереди по всем фронтам" и по сравнению с системой Nvidia, которая выйдет в 2027 году, а весь кластер - в 1,3 раза мощнее суперкомпьютера Colossus компании xAI Илона Маска - самого крупного компьютерного кластера в мире, заявил Сюй. Таким образом, Atlas 950 однозначно будет самым мощным кластером в мире, добавил он.

Кроме того, в четвертом квартале 2027 года Huawei запустит еще более продвинутый суперкластер Atlas 960, который объединит в себе более 1 млн процессоров Ascend.

Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что китайские власти запретили ведущим технологическим компаниям страны приобретать ИИ-чипы Nvidia.

