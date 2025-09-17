FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) запретило ведущим технологическим компаниям страны приобретать чипы производства Nvidia Corp., предназначенные для технологий искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех источников, знакомых с ситуацией.

По словам источников, регулятор на этой неделе предписал компаниям, включая ByteDance и Alibaba, прекратить тестирование и отменить заказы на чипы RTX Pro 6000D, специально разработанные Nvidia для китайского рынка.

Ряд компаний планировали приобрести десятки тысяч таких чипов и начали их тестирование совместно с поставщиками Nvidia, указали источники. Теперь компании объявили поставщикам о прекращении работ в этом направлении.

Как пишет FT, решение отказаться от чипов Nvidia было принято после того, как китайские регуляторы пришли к выводу, что процессоры местного производства достигли сопоставимого уровня производительности.

"Послание предельно ясно, - сказал пожелавший остаться анонимным топ-менеджер одной из ИТ-компаний. - Если раньше были надежды на возобновление поставок от Nvidia в случае улучшения геополитической ситуации, то теперь все силы брошены на разработку собственных систем".

Как сообщала FT в прошлом месяце, китайские производители чипов планируют утроить общий объем производства ИИ-чипов в следующем году. По словам источников в отрасли, власти КНР считают, что внутреннего предложения будет достаточно для удовлетворения спроса без необходимости закупки чипов за рубежом.

Акции Nvidia дешевеют на 1% на предварительных торгах в четверг.