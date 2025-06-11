Глава Минпросвещения РФ считает, что ИИ не сможет заменить педагога

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект (ИИ) и информационные технологии никогда не заменят педагогов в системе образования, но могут облегчить их работу, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как заявил Кравцов журналистам на III Международном форуме министров образования "Формируя будущее" в Казани в среду, "искусственный интеллект, информационные технологии могут облегчить какие-то рутинные действия", но никогда не заменят в целом ни учителя, ни педагога.

По его словам, для автоматизированной проверки заданий или для того, чтобы облегчить работу педагога, информационные технологии могут быть полезны. "Но здесь нужно очень аккуратно подходить", - добавил он.