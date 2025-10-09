Минцифры планирует в 2025 г. запустить на "Госуслугах" электронные пенсионные удостоверения

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует до конца года запустить на "Госуслугах" электронные пенсионные удостоверения, которые можно будет предъявлять взамен бумажных, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова.

"До конца года мы планируем запустить (на портале Госуслуг - ИФ) онлайн-удостоверение пенсионера и сведения об инвалидности", - сказала Скворцова на форуме "Финополис" в четверг.

Она напомнила, что в конце 2024 года на портале было запущено электронное удостоверение многодетного.

"То есть, (теперь - ИФ) фактически будет три социальных удостоверения, которые будет возможно предъявить в "Госуслугах", - сказала представитель Минцифры.

Она отметила, что запуск электронных удостоверений взамен бумажных стал возможен благодаря участию Социального фонда России (СФР), который запустил электронные "витрины", позволяющие использовать необходимые для оформления удостоверений сведения, проверять, действительно ли человек имеет право на те или иные льготы.

"Самым важным, наверное, фактором для того, чтобы такие услуги (электронных удостоверений - ИФ) оказывались, это база самих льготников. На федеральном уровне СФР в этом году запустил ряд витрин, которые позволяют эти сведения получать. Это сведения о многодетных, об инвалидности, о пенсионерах. То есть, достаточно большой перечень лиц, который мы можем сейчас учитывать", - сказала чиновник.

Она добавила, что свои витрины данных о льготах создают и регионы.

"К концу года, мы ожидаем, что будут готовы порядка 20 региональных витрин. Таким образом, достаточно большой объем сведений у нас сейчас консолидируется", - сказала Скворцова.

Центр учета льгот

Она также сообщила, что сейчас Минцифры совместно с ЦБ РФ, Национальной системой платежных карт (НСПК), Федеральным казначейством и СФР прорабатывают "создание единой точки учета всех льготных программ - как государственных, так и негосударственных".

Предполагается, что таким центром может стать НСПК.

"Основным ядром, вероятнее всего, может выступить НСПК, так как НСПК является точкой, к которой подключены все банки на территории РФ, фактически 99% юрлиц используют данный продукт, 85% безналичных расчетов происходит через эту точку. При этом инфраструктура является достаточно надежной и может стать инфраструктурой представления льготы", - пояснила представитель Минцифры.

Она добавила, что платежная карта "Мир", которая уже сейчас используется и для получения пенсий, и для ряда льготных услуг, может стать картой, к которой будет привязана та или иная категория льготы.

"Помимо этого, взаимодействие с государством, взаимодействие с Казначейством может быть обеспечено за счет интеграции непосредственно с целью проведения операций через НСПК", - добавила Скворцова.

"То есть, таким образом мы можем связать всех участников и получить действительно синергию для того, чтобы в единой точке государство, граждане и бизнес могли видеть полностью все льготные государственные и негосударственные программы, пользоваться ими в удобном приложении, в удобной среде, видеть все госуслуги через мобильное предложение "Госуслуг", - заключила она.