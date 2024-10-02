Поиск

На "Госуслугах" появилось электронное удостоверение многодетной семьи

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Электронное удостоверение многодетной семьи появилось на портале "Госуслуги", говорится в сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в среду.

"Многодетным семьям стало проще получать льготы. Предъявить удостоверение и получить скидку можно, показав QR-код из приложения "Госуслуги". Электронный документ можно использовать по желанию, наравне с бумажным", - отмечается в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Там уточняется, что уже сейчас с QR-кодом можно сходить в федеральный музей, театр или на выставку со скидкой.

"Перечень льгот, которые можно получить по QR-коду, будет расширяться - его каждый регион определяет для себя самостоятельно", - сообщает Минцифры.

По информации ведомства, удостоверение многодетной семьи можно загрузить на "Госуслугах" в разделе "Документы". Оно появится в виде изображения документа с двух сторон и QR-кода.

"Предъявить QR-код можно на экране смартфона или в распечатанном виде. Чтобы считать его, проверяющему понадобится сервис "Госкан", - поясняется в сообщении.

В ведомстве уточнили, что если не загружается QR-код, то можно обратиться в свой орган социальной защиты.

Госуслуги Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений

СКР возбудил уголовное дело против зампреда "Яблока" Льва Шлосберга

Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак

В псковской квартире зампреда "Яблока" Льва Шлосберга прошел обыск

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Летевший в Дубай рейс S7 возвращается в Москву после указаний Росавиации

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 п.п.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Что произошло за день: вторник, 1 октября

Мосгорсуд утвердил заочный приговор журналисту Зыгарю по делу о фейках про ВС РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });