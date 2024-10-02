На "Госуслугах" появилось электронное удостоверение многодетной семьи

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Электронное удостоверение многодетной семьи появилось на портале "Госуслуги", говорится в сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в среду.

"Многодетным семьям стало проще получать льготы. Предъявить удостоверение и получить скидку можно, показав QR-код из приложения "Госуслуги". Электронный документ можно использовать по желанию, наравне с бумажным", - отмечается в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Там уточняется, что уже сейчас с QR-кодом можно сходить в федеральный музей, театр или на выставку со скидкой.

"Перечень льгот, которые можно получить по QR-коду, будет расширяться - его каждый регион определяет для себя самостоятельно", - сообщает Минцифры.

По информации ведомства, удостоверение многодетной семьи можно загрузить на "Госуслугах" в разделе "Документы". Оно появится в виде изображения документа с двух сторон и QR-кода.

"Предъявить QR-код можно на экране смартфона или в распечатанном виде. Чтобы считать его, проверяющему понадобится сервис "Госкан", - поясняется в сообщении.

В ведомстве уточнили, что если не загружается QR-код, то можно обратиться в свой орган социальной защиты.